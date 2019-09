Cinema: Ciprì vince il Bronze Camera 300 per direzione foto

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - Il palermitano Daniele Ciprì ha vinto il Bronze Camera 300, alla quarantesima edizione del Brothers Manaki International Film Festival, di Bitola (Macedonia), per la fotografia del film "La Paranza dei Bambini" di Claudio Giovannesi con la seguente motivazione della giuria: "per l'uso del reale controllato e la forza dell'inquadratura e della luce insieme al movimento fluido della fotocamera".

"Solo il sud mi ispira grandi immagini e grandi volti", afferma Ciprì che, nei prossimi giorni, ritornerà a Palermo per girare come regista un film. (ANSA).