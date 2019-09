Corruzione: arrestati 3 funzionari Anas

(ANSA) CATANIA, 21 SET - Tre funzionari dell'Anas di Catania addetti alla manutenzione di strade della Sicilia Orientale sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Guardia di finanza per corruzione. Gli arresti sono stati convalidati dal Gip.I provvedimenti restrittivi s'inseriscono in una più ampia indagine coordinata dalla Procura etnea e delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle di Catania, finalizzata a scoprire l'esistenza nell'ente di "rodati circuiti corruttivi che vedono coinvolti funzionari responsabili della manutenzione programmata di strade e raccordi della Sicilia Orientale e imprenditori compiacenti". I particolari dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa in programma stamane alle 10.30 nella Procura Distrettuale della Repubblica di Catania alla presenza del Procuratore Carmelo Zuccaro.