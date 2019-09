Polizia l'arresta, poi le fa regalo

(ANSA) - PALERMO, 20 SET - Ruba alcune paia di scarpe in un negozio, a Siracusa, per un valore di 300 euro. La polizia la arresta per furto aggravato, come previsto dal codice: ma dopo le formalità di rito gli agenti, commossi dalla sua storia, comprano un paio di scarpe da bambino e alcuni vestitini e li regalano alla donna di 21 anni.