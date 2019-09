Musica: "Barbiere di Siviglia" in stile cartoon al Massimo

(ANSA) - PALERMO, 19 SET - "Il barbiere di Siviglia", l'opera buffa di Rossini debutta domani, venerdì 20 settembre alle 20,30 al Teatro Massimo di Palermo. Nata nel 1816, a Roma, fu fischiata dagli estimatori di Paisiello, poi dal giorno dopo successo travolgente. In questa edizione proveniente da Verona i personaggi sono tutti un po' Rossini, molto tondi in una versione extra large, sia in scena sia nei filmati dei cartoon realizzati da Joshua Held. Tutti i personaggi sono emanazione di Gioacchino Rossini, il genio che adorava la buona tavola. Tra i protagonisti due palermitani: il baritono Vincenzo Taormina nel ruolo di Figaro e Chiara Amarù che interpreta Rosina. "Figaro è per me il ruolo della vita - dice il baritono - ha un carattere simile al mio, sempre il prima fila, ottimista, pronto a interessarsi agli altri". Vincenzo Taormina ha cantato il barbiere anche alla Scala. Ma questo Figaro è impegnativo. I costumi sono in gomma piuma e anche le parrucche sono in materiale plastico, pesanti, ma il risultato promette qualche divertimento. Siamo di fronte a un teatro di regia, che legge l'opera e la mette in scena a partire dalla sua prospettiva. Non ci sono scene ma un grande schermo che proietta cartoni animati, in sincrono con la musica. Chiara Amarù, 80 volte Rosina, coronerà il suo sogno d'amore con il conte di Almaviva, nonostante le angherie e i sotterfugi di Don Bartolo, l'anziano tutore. Nel ruolo di Don Bartolo c'è il nisseno Marco Filippo Romano, mentre il conte d'Almaviva è il tenore sudafricano Levy Sekgapane, che torna a Palermo dopo "L'Italiana in Algeri" del 2017. Nel cast anche Carlo Lepore, Piera Bivona, Tommaso Barea. Sul podio al debutto a Palermo Gianluca Capuano, uno specialista di musica barocca ma anche di Rossini, che suona anche il cembalo che accompagna i recitativi. Repliche fino al 28 settembre, in alternanza con "La traviata". (ANSA).