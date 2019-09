Libri: i segreti e la storia del cous cous edito da Kalos

- Un libro che racconta la storia millenaria del cous cous e le culture che ne hanno abbracciato la tradizione. Kalós presenta il suo ultimo libro, Couscous.

Koinè culturale dei popoli, scritto da Mario Liberto.(Pagine 152, euro 16).

Sabato alle 17, durante il Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo il volume sarà presentato dall'autore insieme a Salvino Leone, direttore editoriale di Kalós, Giacomo Dugo, docente di Chimica degli alimenti all'Università degli Studi di Messina e al giornalista Carlo Ottaviano, durante il cooking show dello chef Gioacchino Sensale. Al termine verrà proiettato un breve filmato dedicato alla fase dell'incocciatura del couscous.

Il couscous è il piatto che ha favorito la koinè storica e gastronomica del "continente mediterraneo", cultura cosmopolita e flessibile che si muove adattandosi alle esigenze minime dell'uomo. Partendo dalle terre del Maghreb per arrivare alle regioni costiere della nostra penisola, l'autore propone un vero e proprio itinerario del cous cous, in cui emergono per ogni territorio le caratteristiche di questa singolare ricetta che si intrecciano a ingredienti di altro genere, legati soprattutto alla sacralità, alla socialità e convivialità che una preparazione di questo tipo presuppone. Il cous cous è la ricetta per tutti i gusti e per tutte le occasioni. Queste pagine raccontano i diversi modi di preparazione e il risultato è un piatto unico che recupera una parte di storia della millenaria e multiculturale cucina mediterranea.

(ANSA).