Basket: al via campionato A1 femminile con Sicily By Car

(ANSA) - PALERMO, 18 SET - . È stata presentata oggi la nuova stagione sportiva della Sicily By Car Palermo Basket, che dopo 29 anni farà il suo ritorno in Serie A1 Femminile. Ai nastri di partenza del torneo ci saranno, assieme a Palermo, altre 13 formazioni: i campioni uscenti di Schio, poi Ragusa, Venezia, San Martino di Lupari, Broni, Lucca, Vigarano, Empoli, Sesto San Giovanni, Costa Masnaga, Torino, Battipaglia e Bologna. Presente l'intera dirigenza e la squadra al gran completo questa mattina a Palazzo delle Aquile, accolta dal vicesindaco Fabio Giambrone. Il primo grande banco di prova, prima ancora dell'esordio in campionato, per la squadra di coach Santino Coppa avverrà già da questo fine settimana. Una "prima" assolutamente imperdibile per la Palermo dello sport: il 21 e il 22 settembre (a partire dalle ore 16) al PalaMangano di Palermo, che ha intanto ottenuto la piena agibilità, Sicily By Car Palermo Basket sarà protagonista del primo Trofeo Internazionale "Città di Palermo". uno degli appuntamenti clou del precampionato in Italia, prevede oltre alla società organizzatrice, anche la partecipazione di Famila Wuber Schio, campione d'Italia uscente; Passalacqua Ragusa, vincitrice della Coppa Italia 2019 (la seconda della sua storia) e seconda classificata della Serie A1 e il Galatasaray, formazione con un'Eurolega e due Eurocup all'attivo oltre a 32 trofei vinti in Turchia. "Ritorna a Palermo il grande basket - spiega la vicepresidente Simona Chines -. Sono passati 29 anni dall'arrivo in città di squadre del calibro di Schio, Ragusa e Galatasaray.

Spero che la città sia presente e che ci sostenga, appassionandosi alla nostra squadra. Cominciamo questa stagione con grande emozione e voglia di far bene, abbiamo deciso di puntare sull'ossatura dell'anno scorso, impreziosendo il roster con l'arrivo di tre straniere di assoluto valore". (ANSA).