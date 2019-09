Migranti: 70 trasferiti da Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 26 SET - Un gruppo di 70 migranti a Lampedusa è stato imbarcato sul traghetto di linea per Porto Empedocle (Ag). All'hotspot di contrada Imbriacola sono al momento rimangono 154 persone a fronte di una capienza massima di 95. Dal Viminale era stato assicurato al sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello che almeno 100 migranti sarebbero stati trasferiti in circa 48 ore. Un altro trasferimento sembra probabile per domani.