Rapinatori seriali nel Catanese, arresti

(ANSA) - CATANIA, 13 SET - Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip, nei confronti di cinque persone indagate dalla locale Procura distrettuale per rapina aggravata in concorso e ricettazione. Secondo l'accusa gli arrestati fanno parte di un commando 'seriale' che, tra il maggio e il luglio 2018, ha perpetrato una serie di assalti a istituti di credito ed esercizi commerciali nella zona dell'Acese. Il gruppo aveva un modus operandi che seguiva una connotazione ben definita che prevedeva l'utilizzo di armi da fuoco, il volto travisato e una particolare efferatezza nell'esecuzione delle azioni criminali. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Paternò sono state coordinate dal sostituto procuratore Andrea Norzi, del dipartimento reati contro le persone diretto dall'aggiunto Ignazio Fonzo. Il provvedimento cautelare è del Gip Santino Mirabella.