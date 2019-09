Ministro Provenzano a Portella ginestra

Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, sta partecipando a un incontro nella scuola 'Mattarella' a Bonagia, zona alla periferia di Palermo. Prima di raggiungere l'Istituto, Provenzano si è recato a Portella della Ginestra, in omaggio ai lavoratori assassinati il primo maggio del '47. Ad accogliere il ministro nella scuola la dirigente e il sindaco Leoluca Orlando. Un' alunna dell'istituto ha consegnato le chiavi della città di Palermo al ministro. Le chiavi erano state consegnate dal sindaco Leoluca Orlando alla scuola. "Avrei dovuto essere al Cdm, ma mi sono giustificato col premier Conte dicendo che sarei andato in uno dei luoghi più prestigiosi della Repubblica, la scuola", ha detto Provenzano.