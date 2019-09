Cancelleri, pronto a dare mio contributo

(ANSA) - PALERMO, 13 SET - "Sono davvero contento per aver ricevuto la nomina di viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti". Lo scrive su Facebook Giancarlo Cancelleri, finora vice presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana.

"Sono pronto a dare il mio contributo a questo Governo Conte e impegnerò tutte le mie energie per farlo al meglio -prosegue - Un ministero fondamentale soprattutto per il mio territorio che necessita di un immediato rilancio". Cancelleri, ha 44 anni ed è nato a Caltanissetta. Nel 2012 ha cominciato la sua carriera politica candidandosi a presidente della Regione Siciliana in vista delle elezioni regionali.