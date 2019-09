M5s, no a intesa con giunta Orlando

(ANSA) - PALERMO, 10 SET - "Nel ringraziare l'assessore Giusto Catania per l'apertura rivolta a noi, ribadiamo che il MoVimento 5 Stelle è e resterà all'opposizione in Consiglio comunale". I consiglieri comunali del M5s chiudono le porte ad una eventuale collaborazione politica con la maggioranza che sostiene la giunta guidata da Leoluca Orlando. "Come abbiamo fatto finora, avendo a cuore esclusivamente l'interesse dei cittadini - si legge in una nota firmata dalla capogruppo Concetta Amella assieme ai consiglieri Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo e ai sette consiglieri di circoscrizione - continueremo a collaborare con l'Amministrazione comunale e con tutti coloro i quali desiderano realmente lavorare per il bene della città, attraverso la nostra opera di monitoraggio e stimolo dell'attività degli uffici e avanzando proposte costruttive dentro le commissioni e in aula".