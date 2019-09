Mafia: indagato ex sindaco di Licata

(ANSA) - AGRIGENTO, 9 SET - L'ex sindaco di Licata (Ag), Angelo Graci, è indagato per favoreggiamento personale, con l'aggravante dell'avere agevolato la mafia, nell'ambito dell'inchiesta "Halycon" che ha portato in carcere altre 6 persone accusate di avere gestito la famiglia mafiosa di Licata intrecciando anche rapporti con la politica cittadina e regionale.

L'ex sindaco, il 13 aprile del 2017, è stato intercettato nell'ovile di un altro presunto affiliato, Giacomo Casa, e nella conversazione - ipotizzano i pm della Dda di Palermo - rivendica di avere fatto da tramite nei confronti dell'attuale deputato regionale Carmelo Pullara (Popolari e autonomisti) per trovare una sistemazione lavorativa ai figli di Casa.