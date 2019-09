Tre ore ritardo volo Palermo-Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 8 SET - Disagi per i passeggeri del volo Palermo-Lampedusa delle 7:35: nonostante i passeggeri fossero a bordo e l'aereo pronto a partire il velivolo è rimasto a lungo nella piazzola di sosta dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La compagnia ha informato i passeggeri che la mancata partenza in orario sarebbe stata provocata dall'impossibilità di atterrare a Lampedusa a causa della nave attraccata nel porto dell'isola che avrebbe intralciato l'operazione di volo perché troppo alta rispetto allo standard. Il corridoio di discesa dell'aeroporto di Lampedusa, infatti, passa a raso sul porto e le navi troppo alte costituiscono un pericoloso intralcio per le operazioni di discesa. Il volo è poi partito intorno alle 10.30.