Solidarietà: sold out GDShow-Serata con le stelle a Taormina

(ANSA) - TAORMINA, 7 SET - Un altro sold out e la presenza di un caloroso pubblico il "GDShow - Una Serata con le Stelle", l'evento benefico promosso da Gds Media&Communication e dal gruppo Ses Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia a sostegno della ricerca sul cancro con la Fondazione Airc. Oltre 4.000 gli spettatori al teatro antico per lo spettacolo condotto per il secondo anno da Salvo La Rosa, direttore artistico delle tv del Gruppo Ses, affiancato dalla modella siciliana Agata Alonzo. Con loro Anna Tatangelo, Paolo Belli e la sua Big Band, Massimo Lopez, il comico Roberto Lipari, il tenore messinese Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici, Mario Biondi e Manlio Dovì. Tutti presenti a titolo gratuito.

Il ricavato dello spettacolo, dedicato in apertura da La Rosa alla memoria del presidente del Gruppo Ses, Giovanni Morgante, scomparso nei giorni scorsi dopo aver guidato l'azienda per oltre trent'anni, andrà all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, le cui attività sono state descritte dal presidente del Comitato siciliano, Riccardo Vigneri, e dalla consigliera nazionale della Fondazione, Olga Mondello Franza. "La Fondazione - ha spiegato Vigneri - è il primo finanziatore in Italia della ricerca oncologica: nel 2018 ha devoluto ben 82 milioni di euro a progetti di ricerca e borse di studio, sostenendo 5000 ricercatori. C'è davvero bisogno di tutti e siamo grati di questa scelta, che dimostra la sensibilità degli organizzatori del GDShow verso il volontariato e l'impegno sociale e scientifico su una problematica che, purtroppo, coinvolge in Italia tre milioni di pazienti e le loro famiglie".

"GDShow - Una Serata con le Stelle" diventerà uno speciale televisivo, con la regia di Natale Zennaro e il supporto tecnico di Videobank, e sarà trasmesso il 19 settembre alle 21 sulle emittenti Tgs e Rtp, sul canale satellitare Viva l'Italia Channel e sui siti internet del gruppo Ses. (ANSA).