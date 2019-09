A Paiella e Caponnetto 'Sentinelle creato'

Premio giornalistico 'Sentinella Del Creato' ideato dall'associazione Greenaccord per comunicatori e artisti attenti all'ambiente e alla salvaguardia della natura. Tra i premiati Max Paiella e Angela Caponnetto. La consegna questa sera a Cefalù, al Teatro Cicero, con un talk aperto al pubblico. A condurre la serata Roberto Amen (Rai) e Elena Scarici (giornalista di Nuova Stagione), insieme alle performance artistiche di Max Paiella. 'Sentinella del Creato' a tre giornalisti - scelti da Greenaccord, Ucsi e Fisc - e a personaggi del mondo dell'arte, della cultura e del lavoro distintisi per la loro sensibilità ambientale. Angela Caponnetto di Rainews24, segnalata da Greenaccord per un giornalismo di qualità, coraggioso e per aver approfondito l'incisività delle cause ambientali nei movimenti migratori. Francesco Zanotti per essersi saputo avvicinare ai temi della cura del creato con interesse e prudenza.