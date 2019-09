Libri: "Stella balena magno" di Morino in 40 copie

La collana editoriale "coup de foudre" della "Aulino editore", di Sciacca si arricchisce di un nuovo racconto scritto da Luca Morino "Stella balena magno".

L'autore è cantante, chitarrista e scrittore, fondatore e leader del gruppo dei Mau Mau. La pubblicazione sarà disponibile alla fine di settembre. E' il secondo musicista (dopo Cristiano Rossi dei Kabila) invitato a scrivere un racconto per la collana diretta dallo scrittore Accursio Soldano. I libretti sono stampati in sole 40 copie numerate a mano, da costo di sette euro, e anche in caso di esaurimento non è prevista nessuna ristampa. "Questo fa di coup de foudre una serie unica di racconti da collezione che oggi si arricchisce di un "nome" eccellente della musica e letteratura italiana", dice Soldano.

Morino ha già pubblicato il libro Mistic Turistic, cibo, viaggi e miraggi per Mondadori e numerosi reportage di viaggio. Quando non è via trascorre gran parte del tempo nel suo studio di registrazione, in un vecchio mulino sulla Dora Riparia.