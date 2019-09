Stanley Tucci a passeggio in centro storico a Palermo

L'attore Stanley Tucci è a Palermo per girare alcune scene di un documentario che andrà in onda sulla Cnn. Tucci gira da solo il centro storico in lungo e largo. E' andato nella pasticceria Costa in via Maqueda ad assaggiare alcune specialità palermitane ed è rimasto estasiato dalla frutta di Martorana. L'attore è stato visto in completo blu in varie zone del centro di Palermo mentre passeggiava ammirando i monumenti cittadini. Ieri sera era in piazza Rivoluzione tra decine di ragazzi che non l'hanno riconosciuto. L'attore un "gigante" delle scene è alto 1,72 mt è magro e non è facilmente riconoscibile. Nella sua lunga carriera ha vinto 2 Golden Globe e ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista per Amabili resti. Tucci che è anche doppiatore e regista ha interpretato personaggi in decine di film come Il diavolo veste Prada, L'onore dei Prizzi, Julie & Julia, The children act, Transformers.