Salvini indagato per diffamazione Carola

(ANSA) - ROMA, 5 SET - L'ex ministro dell'interno Mattia Salvini è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola Rackete comandante della Sea Watch3. Nelle scorse settimane, in base a quanto si apprende, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove Salvini ha la sua residenza, per competenza territoriale.

Rackete ha chiesto anche ai magistrati il sequestro preventivo dei profili social attraverso cui "risultano pubblicati e diffusi i contenuti diffamatori e istigatori con specifico riferimento alle pagine Facebook e Twitter dell'account ufficiale di Matteo Salvini". I pm milanesi stanno "valutando" gli atti. L'indagine è affidata al pm Giancarla Serafini. Non è ancora stato deciso se ascoltare a verbale l'ex ministro. Nella denuncia la capitana, rappresentata dall'avvocato Alessandro Gamberini, aveva spiegato che le esternazioni di Salvini sul caso Sea Watch, " sono state aggressioni gratuite e diffamatorie alla mia persona con toni minacciosi diretti e indiretti".