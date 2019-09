Ruba due auto, incastrato da telecamere

(ANSA) - BIANCAVILLA (CATANIA), 5 SET - Carmelo Francardo, 33 anni, è stato arrestato da carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò per due furti di auto commessi a Biancavilla il 21 novembre del 2018 e riprese da telecamere di sorveglianza. Nei suoi confronti militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania su richiesta della locale Procura Distrettuale. Ad 'incastrare' l'uomo l'analisi dei filmati registrati dalle telecamere attive nelle zone dei furti e altre attività di natura tecnica che hanno collocato l'arrestato sui luoghi teatro dei furti. Quel giorno furono rubate furono una Renault Clio, poi abbandonata per un improvviso guasto, e una Fiat Uno poi ritrovata completamente bruciata nelle campagne di Adrano. La vettura, presumono i carabinieri, sarebbe stata utilizzata per commettere reati. L'arrestato, assolte le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Catania. (ANSA).