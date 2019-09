Revenge porn: foto ex online, indagato

(ANSA) - CATANIA, 5 SET - Un 31enne che su un sito di incontri per adulti aveva pubblicato foto osé di una donna con cui aveva avuto una relazione è stato identificato e denunciato dalla Polizia postale di Catania per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.

Le indagini erano state avviate dopo la denuncia della vittima. La polizia aveva chiesto e ottenuto la rimozione degli scatti. Una perquisizione disposta dalla Procura distrettuale ha permesso di trovare in una cartella nascosta sullo smartphone dell'uomo le immagini al centro dell'inchiesta.

Grazie alle norme sul 'revenge porn' previste dal Codice rosso che punisce chi pubblica foto o video sessualmente esplicite senza il consenso delle persone interessate, il 31enne potrebbe rischiare una condanna da uno e sei anni di reclusione.

