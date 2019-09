Greenaccord, fenomeno Greta e i giovani

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Il fenomeno Greta Thunberg, la 16enne svedese attivista del clima e il ruolo dei giovani nella cura dell'ambiente come casa comune, il volontariato in versione eco come elemento di analisi sociologica, green job e biodiversità: questi i temi centrali del XIV Forum dell'Informazione Cattolica per la Custodia del Creato, a Cefalù (Palermo) dal 6 all'8 settembre, organizzato dall'associazione Greenaccord Onlus, in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e Lavoro della Cei e la Diocesi di Cefalù.

Di grande attualità anche la discussione sull'Amazzonia con un aggiornamento sulla preparazione del prossimo Sinodo.

L'appuntamento - giunto alla 14a edizione - ospiterà una quarantina di giornalisti. Il Forum si articola in due giornate e in tre sessioni di lavoro, affrontando lo stretto rapporto tra tre temi collegati tra loro: ambiente, giovani e lavoro. Si tiene al Santuario di Gibilmanna (venerdì pomeriggio e sabato mattina) e al Teatro Cicero nella Città di Cefalù (sabato pomeriggio).