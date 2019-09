Calcio: serie C; Potenza-Catania vietata ai tifosi siciliani

(ANSA) - POTENZA, 4 SET - "Con proprio decreto", il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha disposto "per esigenze di ordine e sicurezza pubblica il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania - ove anche aderenti ai programmi di fidelizzazione - in occasione dell'incontro di calcio Potenza-Catania (serie C, girone C) in programma domenica 8 settembre". Lo ha reso noto, in un comunicato, la Prefettura potentina. (ANSA).