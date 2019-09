Migranti: procura, apre inchiesta sulla Eleonore

La procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta sull'arrivo della nave Eleonore della ong Mission Lifeline a Pozzallo ed ha delegato la squadra mobile del capoluogo per svolgere indagini e verificare se ci sono state violazioni penali. Sull'eventuale irrogazione di sanzioni per l'inottemperanza del divieto di ingresso in acque italiane della nave si pronuncerà il prefetto di Ragusa, come prevede il decreto sicurezza bis. A bordo della nave anche il vice presidente del Parlamento Bavarese, Markus Binderspacher, (Spd). Intanto è iniziato sempre a Pozzallo lo sbarco dei 29 migranti, tutti libici, soccorsi dalla nave Cassiopea della Marina Militare italiana. Sono i componenti di 4 nuclei familiari e un 19enne.