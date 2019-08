Sicilia: Regione stabilizza 313 precari

(ANSA) - PALERMO, 31 AGO - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, annuncia che lunedì, dopo quasi vent'anni, saranno finalmente stabilizzati 313 lavoratori precari che prestano servizio nell'amministrazione regionale.

Entro ottobre saranno indette le procedure per la rimanente parte (282) dei dipendenti precari, "chiudendo definitivamente il capitolo del precariato storico interno alla Regione", spiega l'assessore Bernadette Grasso, che ricorda lo sblocco delle assunzioni, ferme dal 2008.

I 313 dipendenti che lunedì firmeranno il contratto a tempo indeterminato sono stati assunti tra il 1998 e il 2005 e lavorano presso i dipartimenti: Acqua e rifiuti, Ambiente, Protezione civile, Beni culturali, Agricoltura, Tecnico, Ufficio legislativo e legale e Sviluppo rurale.

Per gli ulteriori 282 precari (123 istruttori e 159 funzionari), già in servizio presso i dipartimenti della Protezione civile, Autorità di bacino, Acqua e rifiuti, Turismo e Lavoro, verrà emanato entro ottobre un apposito bando a loro riservato.