Ritrovato il cadavere del sub scomparso

(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - E' stato ritrovato il corpo di Giuseppe Migliore, il sub di 58 anni disperso da due giorni nelle acque di Isola delle Femmine. L'ha individuato nel fondale il piccolo robot impiegato per le ricerche e adesso si procederà al recupero. I pm che stanno coordinando le indagini e questa mattina hanno, intanto, affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo di Antonio Aloisio, il bancario di 56 anni che ha partecipato all'immersione insieme a Migliore. E' stato accertato che i due sono arrivati a una profondità di 86 metri, ma al momento non si può stabilire se vi sia stato un problema alle bombole e alle miscele, visto che l'attrezzatura utilizzata da Aloisio è stata abbandonata in mare.