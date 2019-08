Musica: pianista coreana Mun chiude Palermo Classica

(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - Gran finale al festival Palermo Classica, domani sera, sabato 31 agosto, nell'atrio della Galleria d'Arte Moderna, alle 21,00, con la pianista coreana Jiyeong Mun in un programma molto impegnativo, con due capolavori russi: il concerto per pianoforte e orchestra n. 3 di Rachmaninov, concerto per grandi virtuosi, ma che non spaventa la pianista vincitrice, a soli 24 anni, dei prestigiosi concorsi di Ginevra e del concorso Busoni. In programma anche la sinfonia n. 5 di Chajkovskij, diretta da Roberto Beltran-Zavala, composta in soli tre mesi nel 1888, e celebre per il suo Andante cantabile senza alcuna licenza, un'espressione unica e maestosa dell'anima russa. Alla pianista tanto giovane e promettente è dedicata anche la serata finale del festival, il 2 settembre, nell'atrio dello Steri, con un programma per solo pianoforte: Schumann, "Humoreske" op. 20 e la suite per pianoforte "Miroirs di Maurice Ravel, e la famosa versione pianistica de "La Valse", poema coreografico commissionato a Ravel dall'impresario russo Sergey Diaghilev.(ANSA).