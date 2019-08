Agricoltura: Coreras, 8 mln di progetti in due anni

(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - Otto milioni in poco più di 2 anni: è il volume complessivo dei progetti presentati a valere su varie misure fondi SIE e Fondazioni private dal Coreras, l'organismo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che si occupa della ricerca applicata e della sperimentazione sull'agricoltura e l'ambiente in Sicilia. Di questo ammontare complessivo, la quota pro Coreras è di oltre 3 milioni di euro. La somma delle quote Coreras dei progetti ammessi finora a finanziamento supera il milione e trecentomila euro. Per altri si attende il completamento della fase istruttoria. Tutti Fondi UE che, dunque, non gravano sul bilancio regionale.

L'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, ha apprezzato "la capacità dimostrata dal Coreras nel riuscire a captare risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali con Progetti di grande qualità con contenuti innovativi per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura regionale siciliana e non solo".

I progetti, presentati a valere di fondi Fesr, Feasr, di Cooperazione transfrontaliera e a valere di fondi privati e fondazioni, riguardano temi diversificati che vanno dal sostegno al trasferimento di competenze per le aziende agricole, alla salvaguardia della biodiversità, al sostegno e creazione dell'occupazione in aree rurali a minaccia di abbandono, fino allo startup di allevamenti avicoli biologici sociali, alla creazione di portainnesti innovativi per il risparmio delle risorse idriche in contrasto all'inaridimento e persino all'uso delle fibre vegetali nel fashion design.

"Un impegno formidabile espresso da un team di progettazione qualificatissimo - commenta il Presidente del Coreras Gianfranco Badami - un gruppo che preferisco considerare come un vero e proprio think tank a ciclo completo capace di svolgere analisi di contesto, individuare aree critiche e formulare progetti risolutivi con i migliori partner europei".

Il gruppo di progettazione include risorse interne, consulenti, ricercatori delle università siciliane e del Cnr, e partners pubblici e privati siciliani, tunisini, spagnoli, libanesi, maltesi e macedoni. Tra questi, i Dipartimenti dell'Agricoltura e quello delle Attività produttive e della pesca della Regione Siciliana, le aziende Dolce e Gabbana, Asciari, Tikves (il più grande produttore di vino del sud-est europeo) e Green Future, le Università di Valencia, Sfax, Tunisi, Palermo, Catania e Messina. (ANSA).