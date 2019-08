Musica: torna Beat-Full Festival ai Cantieri culturali Zisa

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - Dal 3 al 7 settembre torna il Beat-Full Festival ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo per la settima edizione con cinque giorni di grande musica con artisti nazionali, internazionali e locali, ma anche con una grande area village, con spazi per bambini con giochi, laboratori musicali e spettacoli e due palchi, uno con concerti gratuiti e un altro con concerti a pagamento. I Cantieri Culturali alla Zisa si trasformeranno in un "hub" culturale tra musica, cinema, performance audio visive, mostre. Alcuni rappresentanti della scena musicale italiana e internazionale si alterneranno sul palco - denominato "Dolly Noire Stage" - con gli artisti locali che si stanno conquistando un posto di rilievo nel panorama indie, del rock, dell'elettronica e dell'hip hop. Saranno presenti tra gli altri: Tre Allegri Ragazzi Morti, Fast Animals And Slow Kids, Speranza Crookers, Dimartino, Murubutu, Alessio Bondì, Manudigital, Cacao Mental, Symbiz, JuJu e Party. Il "Dolly Noire Stage" ospiterà i gruppi più famosi e sarà attiva da mercoledì 4 a sabato 7 settembre. La novità è rappresentata proprio dal Village, area all'aperto e dall'accesso gratuito dove si concentreranno i concerti e i dj set sul palco "Good Fellas Stage". Tra i tanti presenti, Edda, Forelock, Veivecura, Go-Dratta, Rockstone, Era Serenase, Paola Russo, Aurora D'Amico, Jerusa Barros, Avenir, 1999 e molti altri. "Abbiamo voluto creare due festival paralleli che abbracciassero un pubblico ancora più ampio ed eterogeneo - dicono gli organizzatori del Baet-Full Festival - abbiamo mantenuto quanto di buono fatto negli anni passati e confermato la rassegna musicale con quelle che sono tra le migliori band in tour e abbiamo voluto allargare il campo d'azione per regalare alla città un'altra esperienza di festival ad ingresso totalmente gratuito che dialogasse con gran parte delle realtà presenti dentro i Cantieri culturali della Zisa". (ANSA).