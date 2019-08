Mafia: Musumeci, doveroso ricordare Libero Grassi

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - "Un imprenditore con la schiena dritta che si oppose, fino alle estreme conseguenze, all'infame ricatto del pizzo. Il sacrificio di Libero Grassi deve essere un riferimento fondamentale per tutti coloro i quali hanno a cuore la costruzione, in Sicilia, di un'economia sana e senza condizionamenti mafiosi. Ecco perché, oggi, è doveroso ricordarlo". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in occasione del 28esimo anniversario dell'uccisione dell'imprenditore palermitano. (ANSA).