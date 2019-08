Festival della birra artigianale a Terrasini

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - Tre giorni di degustazione di birra artigianale prodotta in Sicilia, street food made in Sicily e tanta musica e cabaret. Tra le iniziative di Summer in Love a Terrasini (Pa), da domani ci sarà Xinus - Festival della Birra artigianale e dello Street Food, grazie al patrocinio ed all'organizzazione del Comune di Terrasini. Tre giorni da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre sul Lungomare Peppino Impastato. Gli attori principali saranno ben nove birrifici e dieci street food che tra degustazioni e vendita dei propri prodotti garantiranno lo svolgimento di una manifestazione d'eccellenza. Tra i protagonisti indiscussi dell'evento i migliori birrifici della realtà siciliana e italiana: birrificio Kimilya, birrificio Chinaschi, Birra dei Vespri, Acelum unico birrificio trevigiano, BirPa, Bruno Ribadi, birrificio Epica e Birrificio Timilì. L'obiettivo è valorizzare la birra artigianale in tutte le sue sfaccettature, permettendo alla platea di visitatori di bere e gustare meglio di quanto l'industria ci abbia abituati a fare. Nelle tre giornate si concentreranno le eccellenze dello street food nazionale: il maialino nero dei Nebrodi con la trattoria Il Vecchio Carro; chianina e lampredotto direttamente dalla Toscana; l'Antica Polleria con l'arancina al pistacchio; Liccumia e Antico Forno con prodotti tipici come ad esempio lo sfincione di Bagheria; gelati e granite del Friend's Bar di Terrasini. E poi spettacoli di trampolieri on the street, danza con il fuoco e danza acrobatica ad opera del Red One duo - Circo Contemporaneo, Concluderanno le tre giornate i Kimolia, street band di Villafrati composta da 13 elementi. Il Comune di Terrasini inoltre supporterà Xinus con lo spettacolo di Ernesto Maria Ponte e i Bandiera Gialla band e con il Terrasini Opera Festival. (ANSA).