Migranti: 'Mare Jonio', Roma ci dice di rivolgerci a Libia

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Alla nostra richiesta di istruzioni" il Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano "ha risposto come sempre di riferirci alle 'autorità libiche'.

Abbiamo replicato che sarebbe impossibile per noi riferirci alle forza di un paese in guerra civile dove si consumano tutti i giorni torture e trattamenti inumani e degradanti, rispetto alla sorte delle persone soccorse, ora a bordo di una nave battente bandiera italiana, e la cui sicurezza è incolumità ricade sotto la nostra responsabilità". Così Mediterranea saving humans sul salvataggio di 98 migranti questa mattina da parte della nave Mare Jonio.

"Abbiamo reiterato pertanto all'Italia - aggiunge la ong - la richiesta di istruzioni compatibili col diritto internazionale del mare e dei diritti umani". (ANSA).