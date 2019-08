Razza, rafforzata sicurezza in ospedali

(ANSA) - PALERMO, 27 AGO - "Ho ricevuto dal direttore generale dell'Asp di Palermo tutte le informazioni utili relative alle dotazioni di sicurezza del pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia anche per comprendere al meglio, in aderenza alle disposizioni contenute nel mio decreto, cosa è accaduto la notte scorsa". Lo afferma l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza in merito all'ennesima aggressione ai medici del Pronto soccorso avvenuta all'Ingrassia di Palermo. "Si tratta di una struttura - puntualizza l'assessore - in cui è stata raddoppiata la vigilanza armata h24 e che è dotata di videosorveglianza: quello che competeva alla Regione è stato fatto. Se si vuole andare oltre, cioè ridefinendo la presenza costante delle forze dell'ordine nei pronto soccorso e, come diciamo da tempo, anche una legge severa che preveda l'inasprimento delle pene per chi usa violenza sui camici bianchi, occorre il coinvolgimento deciso dello Stato".