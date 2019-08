Agricoltura: al via Sagra PescaBivona

(ANSA) - PALERMO, 27 AGO - Dalla tradizionale pesca col vino, consueta a fine pasto nelle tavole dei nonni di una volta, al più sofisticato risotto con pesca e gamberi. Sono tante le ricette a base del tipico frutto estivo, che saranno declinate dall'aperitivo al dolce, durante la 34^ edizione della Sagra PescaBivona che si svolgerà venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Cooking show, percorso fieristico, salone del gusto, spettacoli, confronti sui valori nutrizionali della Pescabivona IGP e, per la prima volta, il concorso per il miglior gelato, nel programma ideato dalla cooperativa Alessandro Scarlatti, per il Comune di Bivona.

Tra i protagonisti della tre giorni della Sagra PescaBivona 2019, lo chef Peppe Giuffrè che si esibirà in un cooking show, il comico palermitano Giovanni Cangialosi, gli Ottoni Animati e la tribute band di Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo. Nel corso della Rassegna si svolgerà un confronto sulla Pescabivona IGP, il 30 agosto a Palazzo San Domenica (ore 18:30). Presenti l'assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera e il sindaco di Bivona Milko Cinà. Seguirà il cooking show dello chef Peppe Giuffrè. (ANSA).