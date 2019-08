Palermo-Montecarlo: vince Primavista

(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - L'ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori dei due trofei challenge in palio nella 15/a edizione della Palermo-Montecarlo, la regata d'altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, che si è conclusa oggi con l'arrivo delle ultime barche della flotta partita mercoledì dal golfo di Mondello a Palermo. Il vincitore assoluto è Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria con l'equipaggio allestito da Gabriele Bruni e dallo skipper Gaetano Figlia di Granara. Primavista si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria "overall". Vera, con a bordo lo skipper olandese Bouwe Bekking e l'azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita come primo scafo ad arrivare a Montecarlo in tempo reale tagliando la linea dell'arrivo sabato scorso dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.