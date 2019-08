Musica: mix elettronica-classica di Salvo Ferrara a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - Ha scelto la via dei contrasti che producono arte, Salvo Ferrara, autore di Music from myths, concerto che miscela musica elettronica e sonorità classiche per fare conoscere il genere post modern anche in Sicilia. La tappa conclusiva del tour si terrà domani, martedì 27 agosto, alle ore 21, in occasione del Festival Palermo Classica 2019, nel chiostro della Gam, galleria d'arte moderna a Palermo. Lo spettacolo di Music from myths è ispirato alle Metope di Selinunte, decorazioni in pietra e marmo scolpite a rilievo, testimonianze dell'arte greca nel Mediterraneo, custodite al museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo, che colpirono già il musicista polacco Karol Szymanowsky che ad esse, nel 1915, dedicò una composizione per pianoforte.

Il programma di Music from Myths Il programma musicale di Music from Myths, concerto della durata di un'ora, è articolato in otto brani Ghost, Hera, Leftovers, Restart, Kore, Solid Roots, Selinus, Calypso. Saranno eseguiti dal loro compositore e produttore Salvo Ferrara al pianoforte, sintetizzatori e drum machines, accompagnato dal Modern Times Ensemble, quartetto d'archi di solisti composto da Fabio Ferrara, 1° violino, Pippo Di Chiara 2° violino, synth, Gaspare D'Amato, viola, Mauro Greco, violoncello e da Agostino Cirrito al sax ed ewi. A curare l'armonia tra le sonorità prodotte dall'uso di devices elettronici, tastiere, synth guitars, sequencers e l'esecuzione degli strumenti classici sarà Cristiano Nasta, live set-up programming. L'opera musicale, ha debuttato al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo. È caratterizzato da timbriche crossover grazie all'interazione fra apparecchiature elettroniche e strumenti acustici. Il risultato è una musica che nasce per essere immaginata, per accompagnarsi a delle immagini e per evocarle.

(ANSA).