Cinema: allo Sciacca Film Fest anche Luigi Lo Cascio

(ANSA) - SCIACCA (AGRIGENTO), 26 AGO - Scatta il 29 agosto a Sciacca (Agrigento) la dodicesima edizione dello Sciacca Film Fest, rassegna-concorso cinematografica che, per quattro giorni, alla Multisala Badia Grande, nello storico quartiere di San Michele, diventerà luogo di aggregazione culturale per gli appassionati di cinema con tre sezioni di concorso, dedicate rispettivamente a cortometraggi, documentari e ai film d'animazione. Fino al primo settembre ogni giorno verranno proiettati anche alcuni lavori realizzati dagli allievi della sezione siciliana del Centro sperimentale di cinematografia.

Una parte rilevante dell'evento sarà dedicata alla rassegna denominata "Linea di confine", una serie di proiezioni di film appena usciti in Europa, preceduti da presentazioni alla presenza dei protagonisti. Giovedì sera l'attore palermitano Luigi Lo Cascio e il regista Nicola Bellucci incontreranno il pubblico per presentare "Il mangiatore di pietre". Venerdì la regista Michela Occhipinti presenterà il suo "Il corpo della sposa". In proiezione anche due documentari di Francesco Costabile su Piero Tosi, il costumista Premio Oscar recentemente scomparso, collaboratore, tra gli altri, di Luchino Visconti.

L'1 settembre verrà proiettato il documentario "Il generale", di Ali Fegan, realizzato in collaborazione con il giornalista Lorenzo Tondo, corrispondente del "The Guardian". La vicenda racconta la storia di Medhanie Berhe, l'eritreo che per anni è stato scambiato con un pericoloso trafficante di uomini, per questo incarcerato e, solo da poche settimane, riconosciuto innocente dal tribunale di Palermo. (ANSA).