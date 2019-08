Calcio: Palermo, siamo contro la mafia

(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - Non si placano le polemiche per l'invito rivolto all'ex bomber del Palermo Fabrizio Miccoli a giocare alla partita tra il nuovo Palermo e le vecchie glorie rosanero che si disputa stasera. Miccoli, condannato per estorsione, intercettato, aveva definito il giudice Giovanni Falcone 'un fango'. "Il Palermo e tutti coloro che lo rappresentano e vi operano sono chiari e netti nel condannare la mafia e la malavita", scrive in una nota la Società sportiva dilettantistica Palermo. Per il club la presenza di Miccoli tra le vecchie glorie "è solo una scelta dovuta al rispetto della storia calcistica della città". Il sindaco Leoluca Orlando ha invece fatto sapere che non sarà presente questa sera allo stadio "Barbera".

"Mi spiace avere creato una polemica - scrive Miccoli sui social - Riguardo i miei errori per i quali sono pronto a pagare il conto che la giustizia, eventualmente, riterrà di dovermi presentare, mi auguro ci sia ancora spazio, tra di noi e nella nostra società, per il perdono".