Movimento giunto su viadotto, danni auto

(ANSA) - CANICATTI' (AGRIGENTO), 25 AGO - Numerose auto hanno subito danni ieri sera a causa del movimento di un giunto su un viadotto della statale 640 Porto Empedocle-Caltanissetta, nel territorio comunale di Racalmuto. Il giunto ha creato un gradino sulla sede stradale e al buio non era visibile. Le auto hanno riportato danni prevalentemente alle gomme e ai cerchioni.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale, carabinieri e Anas (che gestisce l'arteria). Gli automobilisti saranno risarciti su richiesta e presentazione dei giustificativi di spesa. Non si registrano danni a persone. La statale 640 è stata recentemente battezzata la "Strada degli scrittori" perché attraversa luoghi che hanno dato i natali a importanti nomi della letteratura come Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri. Un tratto dell'arteria - che presenta numerosi viadotti e doppia corsia - è stato inaugurato nella primavera del 2017.