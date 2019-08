Vela:15/a Palermo-Montecarlo, vince Vera

(ANSA) - PALERMO, 24 AGO - Il Maxi Vera dell'armatore argentino Miguel Galuccio ha tagliato per primo il traguardo della 15/a Palermo-Montecarlo di vela: lo scafo 82', con a bordo, tra gli altri, la leggenda olandese della Volvo Ocean Race, Bouwe Bekking, e l'ex azzurro Michele Regolo, ha tagliato la linea d'arrivo - posizionata davanti a Montecarlo - stamattina alle 5,13, completando le quasi 500 miglia del percorso in due giorni, 17h13'. "Abbiamo fatto una scelta strategica diversa dagli altri - dice Bouwe Bekking - e all'inizio non sai mai se è stata una scelta giusta. La Palermo-Montecarlo è una regata eccellente, organizzata perfettamente, con un percorso spettacolare e impegnativo: è stata la mia prima volta e sono contento di averla disputata".

"A 30 miglia dall'arrivo - dice Michele Regolo, azzurro ai Giochi di Londra 2012 nel singolo Laser - il vento si è spento e abbiamo temuto che gli inseguitori ci recuperassero, poi abbiamo ripreso un po' d'aria che, per fortuna, ha tenuto fino al traguardo di Montecarlo".