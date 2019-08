Violenza sessuale su 2 donne, fermato

(ANSA) - PALERMO, 23 AGO - La Polizia ha fermato un diciannovenne del Gambia, Alpha Yallow, accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna e di tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Il fermo è stato convalidato dal gip Cristina Lo Bue che ha disposto a carico dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

Secondo gli inquirenti, il 19enne avrebbe abusato di una donna, i primi di agosto, alla stazione di Sferracavallo. La vittima ha presentato denuncia. Gli agenti sono risaliti all'aggressore grazie alle telecamere. Nel corso delle indagini la polizia ha accertato che il giovane aveva tentato di violentare una donna straniera ed importunato altre donne sempre nella stazione di Sferracavallo. L'indagato hai precedenti per danneggiamento, molestie ed atti osceni in luogo pubblico.