Vino: al via ViniMilo, i Doc dell'Etna in vetrina

(ANSA) - MILO (CATANIA), 23 AGO - Riparte alle prime luci del sole ViniMilo, la tradizionale festa pre-vendemmia sull'Etna che quest'anno, domenica 25 agosto, dà appuntamento all'alba in Piazza Belvedere, alle ore 6, per salutare il nuovo giorno con la più semplice e genuina colazione dei contadini condivisa con i visitatori e i winelovers più mattinieri: pane caldo, olio e qualche sorso di rosso o bianco Etna Doc.

Perfettamente in equilibrio fra passato e presente - tra la frugalità della civiltà rurale e gli stimoli della contemporanea cultura del vino, delle eccellenze agroalimentari e della tecnologia digitale (i biglietti per le degustazioni si acquistano online) - per questa edizione numero trentanove di ViniMilo (23 agosto - 8 settembre) figurano ogni giorno degustazioni di bianchi (fra cui l'Etna Bianco Superiore DOC, prodotto solo a Milo da uve carricante), rossi, rosati, spumanti dell'Etna ed etichette di diverse regioni italiane ed europee.

Ma anche cene a tema, tavole rotonde, workshop per addetti ai lavori (produttori, trasformatori e imbottigliatori della filiera vitivinicola, enologi e docenti universitari, critici enogastronomici e giornalisti di settore, sommelier e chef di vari territori) ed eventi per il grande pubblico nei due weekend del 31 agosto e del 7 settembre.

Fra i focus tecnici si parlerà di vini da territori "estremi", le vigne eroicamente strappate alla roccia e al mare, di territori Unesco con il contributo del Consorzio Etna Doc, di enoturismo e sviluppo sostenibile con uno studio inedito dell'Università di Catania e il confronto con le Strade del Vino dell'Etna, del Trentino e della Val d'Orcia.

Fra le degustazioni grande attesa per le "bollicine", gli spumanti etnei; i grandi bianchi italiani ed europei e la cena gourmet con i "Volcanic Wines", i vini coltivati in regioni italiane con suoli vulcanici.

"Ogni anno ViniMilo - spiega il sindaco Alfio Cosentino - è l'occasione per approfondire tutti gli aspetti della cultura del vino, sia quelli estetici e sensoriali che tecnici e normativi, con il confronto fra istituzioni, università, consorzi di tutela e promozione territoriale, associazioni di categoria e semplici produttori. E i numeri ci danno ragione: nel giro di un anno, a Milo, gli ettari vitati sono aumentati". (ANSA).