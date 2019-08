In fiamme ecopiazzola S. Giuseppe Jato

(ANSA) - SAN GIUJSEPPE JATO (PALERMO), 23 AGO - Un incendio è divampato a San Giuseppe Jato nell'isola ecologica in contrada Traversa, nelle prime ore del pomeriggio. Le fiamme hanno avvolto quattro bombole di gas che sono esplose. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per spegnere le fiamme. Non ci sarebbero feriti. Una colonna di fumo alta è visibile anche dal centro abitato. Le indagini sono condotte dai carabinieri.(ANSA).