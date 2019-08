Nella Valle dei Templi week end al ritmo di jazz

(ANSA) - AGRIGENTO, 22 AGO - Sette concerti in tre serate ad alto contenuto jazzistico. Alla Valle dei Templi di Agrigento ritorna per l'ottava edizione, il festival Arcosoli Jazz, promosso dal Parco, in collaborazione con l'associazione I Formidabili. Sotto il Tempio di Giunone, da domani sera (23 agosto) a domenica, un piccolo ma intenso cartellone che schiera sei gruppi e un recital solistico, fortemente voluto dal direttore del Parco, Roberto Sciarratta. Si inizia domani sera alle 21 con il quartetto capitanato dal chitarrista e compositore Fabrizio Brusca che presenterà in anteprima il suo primo CD da solista: suoi pezzi scritti tra il 2004 e il 2018, ispirati alla tradizione jazzistica americana. A ruota, la stessa sera, il quartetto guidato dal pianista Francesco Patti e dal chitarrista Marco Grillo con un programma Jazz che pesca dalle differenti esperienze dei due musicisti. Sabato sera, tre diverse session: apre alle 19 il trombettista e flicornista messinese Carmelo Salemi con un progetto che tenta di rileggere la letteratura musicale di un grande genio come Chet Baker. Secondo recital della serata, quello del bassista, arrangiatore e compositore siciliano, Giuseppe Campisi, che propone un suo progetto, A Traveler Point of View. Chiude questa seconda serata un quartetto che mette insieme alcuni tra i più interessanti musicisti di ultima generazione: UNITY 4 vanta un repertorio che si srotola dagli standard alle composizioni originali, ispirandosi all'hard bop anni '60 e attingendo dal repertorio di Kenny Dohram e Joe Henderson. Sul palco, Alessandro Presti, Orazio Maugeri, Giulio Campagnolo ed Enzo Carpentieri. Domenica 25 agosto l'ultima serata: alle 21 si inizia con il trio del batterista Francesco Cusa. Chiuderà il festival, alle 22, Paolo Angeli, solitario chitarrista sardo che è anche polistrumentista: diciotto corde, martelletti, eliche, molle, output separati per ogni corda, oggetti rubati dal quotidiano, ogni chitarra di Angeli è un'intera orchestra. (ANSA).