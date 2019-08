Vela: Palermo-Montecarlo, è già sfida

(ANSA) - PALERMO, 21 AGO - E' partita da Mondello la regata d'altura Palermo-Montecarlo, con un vento da 10-12 nodi. La flotta che partecipa alla 15/a edizione della regata del Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht club de Monaco e dello Yacht club Costa Smeralda, è formata da 51 imbarcazioni che hanno preso il via alla volta del Principato, dove arriveranno venerdì dopo avere percorso 500 miglia marine.

Dopo le prime avvisaglie subito testa a testa fra il trimarano oceanico di 60' Ad Maiora, Adelasia di Torres e Aragon. Subito protagonisti anche i Maxi Vera, il 52' francese Arobas2, il Volvo Ocean 65 Ambersail 2, i velocissimi Class 40 Made in Midi, Croatia Full of Life Ola del campione di sci Ivica Kostelic e Crossing Routes. Decisamente aperto il pronostico per la vittoria dei due trofei challenge in palio - il Trofeo Angelo Randazzo, assegnato al vincitore del gruppo ORC International, e il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita, al primo sul traguardo in tempo reale.