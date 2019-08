Teatro: L'Odissea su Gole Alcantara fino all'8 settembre

(ANSA) - PALERMO, 20 AGO - "Visto il grande successo ottenuto e il trend molto positivo di biglietti acquistati, con Vision Sicily abbiamo deciso di programmare altre diciotto repliche dell'Odissea nel magnifico scenario delle Gole dell'Alcantara".

Lo annuncia Maria Chiara Trischitta presidente dell'Associazione Buongiorno Sicilia, confermando l'apprezzamento da parte del pubblico per il testo di Omero nella drammaturgia e per la regia di Giovanni Anfuso, che sta registrando grandi consensi dopo i record di spettatori di un altro lavoro della stessa Produzione, l'Inferno di Dante. I Produttori hanno inoltre siglato un'intesa con la Presidenza nazionale dell'Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) che prevede di far entrare gratuitamente l'accompagnatore esibendo la tessera dell'Associazione. Il suo presidente, Mario Barbuto, originario di Catania, che da anni vive a Bologna ed è un profondo conoscitore di Omero, ha voluto assistere nei giorni scorsi alla rappresentazione e si è poi fermato per complimentarsi con gli attori. "Penso - ha detto Barbuto - che questo scenario suggestivo, speciale, renda affascinante anche l'aspetto acustico, sonoro, della rappresentazione: le musiche di scena, la rumoristica, che si fonde perfettamente con il suono naturale, questo gorgogliare continuo dell'acqua che ricorda la vicenda di Odisseo e delle sue peregrinazioni. Gli attori sono stati bravissimi, la loro impostazione vocale è di grande livello". A partire dal prossimo week end, dunque, e fino all'otto di settembre, l'Odissea sarà rappresentata nelle Gole dell'Alcantara ogni venerdì, sabato e domenica con tre repliche a sera a partire non più dalle 20.45, ma dalle 20,30. (ANSA).