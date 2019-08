Musica: tributo a Bacharach di Lucy Garsia in teatro Tindari

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Il sipario dello storico "teatro di pietra" di Tindari, uno dei più spettacolari e suggestivi della Sicilia, si aprirà con una produzione della Fondazione the Brass Group. "Tribute to Burt Bacharach" sarà messo in scena il 22 agosto ore 21.30 con Lucy Garsia e l' Orchestra Jazz Siciliana, diretta dal Maestro Domenico Riina e special guests Francesco Buzzurro alla chitarra e Giuseppe Milici all'armonica.

Il Brass ha voluto dedicare una propria produzione al grande artista internazionale di "Magic Moments", giusto per citare una delle canzoni consciute a livello mondiale. Da allora le canzoni di Bacharach hanno scandito il lato più raffinato, melodico ed emozionante del pop mondiale, sono state cantate dagli artisti più straordinari come Dionne Warwick, Beatles, Aretha Franklin, Tom Jones, Dusty Springfield e Luther Vandross, solo per citarne alcuni. Nel concerto Lucy Garsia affronta molti di questi capolavori e li declina nello spumeggiante swing dell'Orchestra Jazz Siciliana big band, impreziosita da due solisti di fama internazionale: il chitarrista Francesco Buzzurro e l'armonicista Giuseppe Milici. "Ho scelto di interpretare proprio queste canzoni famosissime - spiega Lucy Garsia - non solo perché sono di una bellezza ineludibile ma soprattutto perché io sono cresciuta con esse: ricordo in modo indelebile la mia adolescenza segnata proprio da quelle canzoni che ascoltavo alla radio suonate da mio padre.

Con Bacharach, quindi, ho un debito inestinguibile perché, essendo cresciuta con le sue canzoni, lui è stato il primo amore e il primo amore, com'è noto, non si scorda mai".(ANSA).