Ballerini coreani incantano Taormina

(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 19 AGO - Il Teatro Antico di Taormina si è trasformato negli abissi di Atlantide grazie a giochi di luce, costumi variopinti e splendide coreografie.

Applausi a scena aperta nell'antica cavea dove il pubblico ha assistito ad un balletto classico che ha affascinato grandi e piccini, "Song of the Mermaid" liberamente ispirato da "La Sirenetta" di Hans Christian Andersen e realizzato da "K-Arts", la più importante compagnia della Corea del Sud. Un evento che ha inaugurato la quinta edizione del "Taormina Opera Stars".

Il fiabesco mondo marino è stato raccontato con tocchi di luce che hanno dato il senso della profondità proprio nella scena dove si può quasi toccare il mare con un dito, mentre le coreografie sono state abilmente interpretate da un corpo di ballo composto da autentici fenomeni della danza. Lo spettacolo ha inaugurato il "Taormina Opera stars", incantando grandi e piccini. Per questo motivo il pubblico ha tributato tantissimi applausi ai protagonisti.