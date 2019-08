A PalermoClassica Mirabassi, Elina Akselrud e Amalia Hall

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Ritorna il grande jazz alla GAM, per la nuova sezione di PalermoClassica: domani (20 agosto) alle 21 sarà la volta del grande clarinettista perugino Gabriele Mirabassi, uno dei più eclettici musicisti italiani che per l'occasione si unirà alla Tatum Art Orchestra formata in seno al sito che propone jazz di qualità a Palermo. Mirabassi ha scelto musiche di Duke Ellington, Leonard Bernstein, Kurt Weill, arrangiamenti e direzione sono del trombettista Alessandro Presti a cui si deve la nascita dell'orchestra con i sassofonisti Fabrizio Cassarà e Orazio Maugeri. Si continua, mercoledì (21 agosto) alle 21, nell'atrio dello Steri, con la sezione da camera di PalermoClassica: la pianista ucraina Elina Akselrud, la violinista neozelandese Amalia Hall e il violoncellista italiano Bruno Crinò si incontreranno e insieme sveleranno l'intimità del repertorio cameristico.

Iniziando con il concerto "Fantastic Piéce" del compositore siciliano Antonio Fortunato, per poi fondersi nel "Mozart-Adagio" di Arvo Pärt, composizione basata sul secondo movimento della "Sonata per pianoforte in Fa maggiore, KV 280" di Mozart e chiudere con il "Concerto in Mi bemolle maggiore op. 100" di Franz Schubert del 1827.

La violinista neozelandese Amalia Hall sarà invece protagonista del concerto in programma venerdì (23 agosto) alle 21 alla GAM: che segnerà il debutto come compositore del giovane percussionista siciliano Riccardo Caruso che ha scritto un "Concerto per timpani e orchestra", dedicato al suo mentore Wieland Welzel. Il brano sarà seguito dall'Ouverture de "Le Ebridi", conosciuta anche con il nome "La grotta di Fingal", considerata una delle migliori partiture orchestrali di Felix Mendelssohn. Sul podio dell'Orchestra sinfonica Palermo Classica salirà Peter Tilling. Completano il programma, il "Concerto per violino e orchestra in sol maggiore" e la Sinfonia n. 35 K315 "Haffner" di Mozart, oltre all' "Elegia". (ANSA).