Premi: il "Costa Normanna" il 21 agosto a Cefalù

(ANSA) - PALERMO, 18 AGO - Una serata dedicata alla musica e alla cultura in uno dei luoghi d'arte più importanti del palermitano. Mercoledì 21 agosto, dalle ore 19.00, le terrazza del Museo Mandralisca ospiteranno la kermesse "Musica in Terrazza & Premio Costa Normanna", iniziativa ideata da Giuseppe Di Franco e realizzata in collaborazione con la Fondazione Culturale Mandralisca e la Solunto Foundation con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana. Il clou della serata sarà la consegna del premio che quest'anno ha carattere internazionale. A ottobre, a Bordeaux, in Francia, nel corso del Sacred Festival si terrà infatti una nuova cerimonia di consegna del premio. "Con il Premio Costa Normanna si è riusciti a creare un ponte culturale e sociale che collega le città d'arte quali Cefalù e Bordeaux, che apporterà un incremento in termini di immagine ai territori", spiega Giuseppe Di Franco, regista e direttore artistico.

Ad introdurre l'evento sarà il concerto di arpa celtica di Rosellina Guzzo che vanta numerose collaborazioni di prestigio come quella con la celebre band irlandese The Chieftains. Il "Premio Costa Normanna" vedrà la consegna della Targa Oro assegnata quest'anno a Caterina Di Chiara, imprenditrice nel settore turistico e presidente Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, a Fabrizio Tigano, professore Ordinario di Diritto Amministrativo dell'Università di Catania, a Giuseppe Puleo, dirigente regionale del Siulp e dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, alla pianista e docente di musica Giovanna Borruso, allo scrittore e sceneggiatore Paolo Pintacuda, al fotografo Roberto Di Fresco, all'attrice Emanuela Mulè e al regista Giuseppe Moschella. Una Targa sarà conferita anche al consiglio di amministrazione della Fondazione Culturale Mandralisca.(ANSA).