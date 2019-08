Suv contro albero, sei minorenni feriti

(ANSA) - CATANIA, 17 AGO - Un Suv con a bordo sei minorenni è uscito di strada, si è ribaltato e infine si è schiantato su un muretto e contro un albero. L'incidente stradale è avvenuto in via Ippocampo di mare a Catania. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno estratto i sei minorenni dalle lamiere, mettendoli in salvo. I feriti sono stati trasferiti in ospedale con ambulanza del 118.

Sul posto per i rilievi e le indagini del caso la Polizia Locale del Comune di Catania, che dovrà accertare anche se alla guida del Suv ci fosse uno dei minorenni rimasti feriti. (ANSA).